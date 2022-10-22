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Общество

Новые штаммы короновируса придут в Россию с запозданием – биолог

Новые штаммы короновируса придут в Россию с запозданием – биолог

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Новые штаммы короновируса придут в Россию с запазданием из-за сокращения туристического потока. Об этом рассказал СМИ заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов. При этом, по его словам, появление в РФ новых подвидов неизбежно.

В мире заболеваемость COVID-19 растет вторую неделю подряд. Так, в Германии уже более 130 тысяч инфицированных. В Европе сейчас распространяются новые варианты "Омикрона", в том числе и штамм, который прозвали "Цербером".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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