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Общество

Перед Большим театром собрались желающие купить билеты на балет "Щелкунчик"

Перед Большим театром собрались желающие купить билеты на балет "Щелкунчик"

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В кассах Большого театра сегодня стартует продажа билетов на новогодний балет "Щелкунчик". Очередь из желающих купить билеты собралась еще накануне. В полночь людям начали раздавать специальные браслеты, по которым можно пройти к кассам. Браслетов всего 400 – это на первые два показа.

В кассе можно приобрести только два билета: один на себя и второй – на одного из членов семьи. Такой порядок установило руководство театра в связи с ежегодным ажиотажем, который вызывает балет Чайковского. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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