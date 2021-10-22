Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за сильного ветра

В Москве в пятницу ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду. В связи с непогодой городские службы были переведены в режим повышенной готовности.

Отмечается, что на круглосуточное дежурство выйдут порядка 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

Горожан попросили не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Об ухудшениях погодных условий граждан информируют с помощью СМС и телевидения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.