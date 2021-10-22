Столичные курьерские службы готовятся к наплыву клиентов в предстоящие нерабочие дни

Столичные курьерские службы уже готовятся к наплыву клиентов в предстоящие длинные выходные. Прошлый опыт показал, что количество заказов увеличивается в разы. В таких условиях курьеры могут проводить на ногах несколько часов подряд.

Сервис доставки "Яндекс. Еда" начал открывать в столице специальные зоны отдыха для курьеров. В них могут подождать заказа или подзарядить телефоны доставщики из любой службы. Одна из них уже есть на Черемушкинском рынке.

В компании заявили, что планируют создавать подобные зоны отдыха для курьеров и в Санкт-Петербурге. В пространствах для курьеров предусмотрены розетки для смартфонов, сидения, а также санитайзеры для дезинфекции и вода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.