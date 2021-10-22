В Москве за сутки выявили 8 166 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб. Выздоровели за это время 4 162 человека.

В Московской области положительный результат теста на ковид получили 2 428 человек за день. Выписали по выздоровлению 2 116 пациентов.

Всего в России сегодня 37 141 новый случай коронавируса. Бессимптомников чуть более 9%. Регионы с минимальными темпами суточного прироста – это Магаданская область, Калмыкия, Камчатка и Сахалинская область.

243 миллиона человек заразились коронавирусом с начала пандемии по всему миру. В настоящее время болеют 17 миллионов, 76 тысяч находятся в тяжелом и критическом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.