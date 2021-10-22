Новости России: петербургские студенты хотят создать антиковидные отряды

В Санкт-Петербурге из студентов формируют антиковидные дружины. Они будут убеждать граждан надевать маски в общественном транспорте. Первым к акции присоединились учащиеся Северо-Западного института управления. Выходить на патрулирование такие дружины будут в часы пик – утром с 07:00 до 08:00 и вечером после 16:00. В успехе своего дела авторы инициативы уверена. Считают, что личное обращение к гражданам намного эффективней, чем объявления по связи.



В Якутии стали делать на заказ карточки с QR-кодами о вакцинации от коронавируса. Они двусторонние – на русском и английском языках. А цвет выбирает клиент. Полиграфическая компания, которая принимает заказы, объясняет такой спрос тем, что пластиковую карточку гораздо удобнее показывать, чем искать QR-код в телефоне. Тем более, что с 20 октября, когда в республике ужесточили антиковидный режим, QR-код требуют чуть ли не на каждом шагу.



В городе Миасс на пенсионерок, которые вышли на защиту сквера, направили экскаватор. Жители устроили стихийную акцию протеста. Они требовали отменить строительство площадки для мусорных контейнеров. Местные власти утверждают, что площадку под контейнеры строят по всем правилам. Однако, активисты считают, что новое место под баки находится слишком близко к домам и скверу. По их словам, коммунальщики уже уничтожили несколько сосен, которые посадили жители

В Великом Устюге на вотчине Деда Мороза выпал первый снег. Об этом сам Дед Мороз сообщил на своей на своей странице "ВКонтакте". И даже устроил фотосессию на фоне своей резиденции, а также среди усыпанных снегом деревьев. Как правило, с середины осени у Деда Мороза начинается горячая пора – в гости к нему приезжают дети со всей страны. В этом году правила изменили. Сопровождающие детей взрослые должны подтвердить свою безопасность для окружающих QR-кодами, ПЦР-тестами или медицинскими справками.