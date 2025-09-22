Фестиваль "Промфест" пройдет в Москве 27 сентября

Фестиваль "Промфест" пройдет в "Лужниках" 27 сентября. Он начнется с финальных состязаний спартакиады "Моспром". В них будут участвовать сотрудники московских заводов, фабрик, а также учащиеся колледжей и вузов.

Для гостей фестиваля подготовили мастер-классы от титулованных игроков, диджей-сет и выступления музыкального хедлайнера. Также будет работать передвижная лаборатория профориентации "Профитрак".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.