22 сентября, 08:00

Общество

Фестиваль "Промфест" пройдет в Москве 27 сентября

22 сентября станет самым теплым днем в Москве с начала осени

В России предложили убрать из школьной программы слишком сложные темы

В Госдуме предложили изменить условия семейной ипотеки

302 ребенка родились в Москве 21 сентября

Уникальное шоу "Атлантида" состоится в Москве 22 сентября

В РФ GPS-слежка и чтение чужой переписки могут привести к уголовному делу

"Утро": температура в Москве составит 27 градусов днем 22 сентября

Россиянам могут отказать в получении паспорта из-за фото с ИИ

Россиян начали вызывать на допросы в Казахстан из-за оформленных там банковских карт

Фестиваль "Промфест" пройдет в "Лужниках" 27 сентября. Он начнется с финальных состязаний спартакиады "Моспром". В них будут участвовать сотрудники московских заводов, фабрик, а также учащиеся колледжей и вузов.

Для гостей фестиваля подготовили мастер-классы от титулованных игроков, диджей-сет и выступления музыкального хедлайнера. Также будет работать передвижная лаборатория профориентации "Профитрак".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

