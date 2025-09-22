Форма поиска по сайту

22 сентября

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

За год уникальной программы "Стану мамой" почти 270 участниц сдали тест на фертильность. Более 8 тысяч участниц, узнав результаты, решили не откладывать беременность. Всего благодаря проекту на свет уже появились 400 детей.

"Основная цель проекта "Стану мамой" – обратить внимание женщин на их репродуктивный потенциал и помочь тем, кто нуждается в медицинской поддержке. Однако иногда анализ крови на антимюллеров гормон оказывается полезен не только для этого. Среди 503 женщин, у которых уровень АМГ в крови был более 20, у 45% был обнаружен синдром поликистозных яичников, у 3% – кисты яичников, и у 1% – злокачественные новообразования. Благодаря нашему проекту женщины могут заблаговременно получить сигнал о проблеме и начать лечение онкологического заболевания чуть раньше, что дает больше шансов на выздоровление", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Доступно 18 мобильных пунктов вакцинации от гриппа у станций метро, МЦК и МЦД. Пункты работают каждый день: понедельник – пятница с 08:00 до 20:00, суббота с 09:00 до 18:00, воскресенье с 09:00 до 16:00.

