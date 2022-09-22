Новости часа: горячая линия 112 заработала по вопросам частичной мобилизации

По горячей линии 122 и на сайте "Объясняем.рф" можно получить всю информацию о частичном мобилизации, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Осенний призыв на срочную службу пройдет в плановом режиме, он никак не связан с проведением спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

Студентов-очников призывать и мобилизовывать не будут, добавили в Минобороны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

