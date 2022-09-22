Горячая линия по частичной мобилизации заработала во всех регионах РФ

Горячая линия 122 с сегодняшнего дня работает для ответов на вопросы о частичной мобилизации. Служба развернута во всех регионах страны и готова к приему звонков. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Также информацию о частичной мобилизации можно получить на официальном ресурсе правительства "Объясняем.рф". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

