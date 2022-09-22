Мобилизованные граждане смогут вернуться на прежние места работы после службы – кабмин

Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Соответствующий документ подписал Михаил Мишустин.

Согласно постановлению, призванные россияне смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Таким образом, все соглашения будут приостановлены, но не расторгнуты.

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