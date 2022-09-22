Новости часа: в Минобороне РФ сообщили, кого будут призывать в первую очередь

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Будут призываться стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Не будут призываться граждане, имеющие четырех и более детей в возрасте до 16 лет, уточнили в военном ведомстве.

Мобилизованные смогут переводить свое довольствие родственникам. Об этом сообщил Генштаб ВС РФ.