Эксперт рассказал, какие льготы и соцгарантии будут предоставлены мобилизированным

Военный обозревателем газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец рассказал, сколько времени необходимо на раздачу повесток, сбор и обучение граждан, подлежащих частичной мобилизации.

Он также объяснил, какие льготы и соцгарантии им будут предоставлены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.