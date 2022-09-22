Минобороны РФ ответило на вопросы о частичной мобилизации

Минобороны РФ выступило с разъяснениями по вопросам о частичной мобилизации. Будут призываться стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Один из основных факторов при призыве из запаса – наличие боевого опыта. Количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие – до 55 лет;

Не будут призываться забронированные граждане, к примеру, работники предприятий оборонной промышленности, признанные временно не годными по состоянию здоровья, занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы. А также имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет и те, чьи матери кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.

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