Новости часа: ГД включила в повестку закон о сохранении рабочих мест для мобилизованных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В повестку Госдумы на следующую неделю включен законопроект о сохранении рабочих мест для мобилизованных.

Проект о кредитных каникулах для мобилизованных уже подготовили. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Призванным в ходе частичной мобилизации москвичам будут доплачивать 50 тысяч рублей. Такой указ сделал Сергей Собянин.