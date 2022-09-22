Эксперт рассказал о сроках частичной мобилизации в России

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал о мобилизации, переподготовке и предлагаемых условиях. Также эксперт сообщил, в какие войска могут мобилизовать прежде всего.

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