Заместитель президента РАРАН прокомментировал частичную мобилизацию в РФ

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал о частичной мобилизации, которую проводят в России с 21 сентября. Он говорил о сроках сбора резервистов и важных военно-учетных специальностях.

Также военный эксперт прокомментировал, в какие войска могут мобилизовать прежде всего. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.