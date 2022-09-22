Военкоматы РФ начали отбор военнослужащих запаса по всей стране

Военкоматы по всей России начали отбор военнослужащих запаса, которым предстоит прийти на сборы. Но сначала они должны получить повестку.

В указе президента не детализировано, кого именно будут призывать. Документ предоставляет право отбора военным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.