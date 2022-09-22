Военный эксперт прокомментировал частичную мобилизацию в России

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко рассказал о частичной мобилизации, которую проводят в России. Он также сообщил, что переговоры с военнопленными всегда ведутся без широкой огласки.

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