Решения о сохранении трудовых гарантий мобилизованных примут в приоритетном порядке

Решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных россиян Госдума примет в приоритетном порядке. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В среду, 21 сентября, Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Заявление было сделано президентом России в ходе его обращения к жителям страны по поводу ситуации в Донбассе.

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