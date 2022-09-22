Решения о кредитных каникулах мобилизованных примут в приоритетном порядке

Решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных россиян Госдума примет в приоритетном порядке. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что москвичи, которых призовут, а также добровольцы и их семьи получат дополнительные выплаты. Кроме того, мобилизованных обеспечат налоговыми и медицинскими льготами.

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