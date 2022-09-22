Военкоматы РФ начали отбор военнослужащих запаса

Военкоматы по всей России начали отбор военнослужащих запаса, которым предстоит прийти на сборы. Но сначала они должны получить повестку. В указе президента не детализировано, кого именно будут призывать. Документ предоставляет право отбора военным.

Какие разряды запаса существуют? И какие категории подлежат частичной мобилизации в первую очередь? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.