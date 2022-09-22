Частичная мобилизация объявлена в РФ

В России объявлена частичная мобилизация. Сразу после этого у граждан возникло много вопросов.

Кто подлежит мобилизации в первую очередь? Кому повестка пока не придет? Можно ли свободно передвигаться по стране и за ее пределами? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.