Оперштаб прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в Москве

В Москве фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила глава Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, заммэра Анастасия Ракова.

По сравнению с прошлой неделей рост составил 24%. Количество случаев госпитализации выросло на 15%.

Заммэра также рассказала, что сейчас в столице доминирует штамм "Дельта". Его распространение достигло 100%. Анастасия Ракова подчеркнула, что вакцинация существенно снижает риски заболеваемости. Среди привитых доля заболевших незначительна, да и переносят болезнь они гораздо легче, случаи госпитализации единичны.

Мест в столичных больницах при этом хватает. Как заявила Ракова, для лечения пациентов с коронавирусом в Москве развернуто и зарезервировано достаточное число коек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.