В Москве выпало более половины месячной нормы осадков

Трое суток дождя принесли в Москву 61% от месячной нормы осадков. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ города.

Самыми дождливыми стали ТиНАО, Южный и Юго-Восточный округа. Минимум осадков зафиксировали в центре и Северо-Западном округе.

Москва, по оценкам департамента, с дождливым вторжением справилась. Все системы работали и работают в штатном режиме.

Порывы ветра местами достигали 18 метров в секунду, в некоторых районах падали деревья. Все последствия уже устранили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.