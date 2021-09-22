Локальные дожди ожидаются в Подмосковье 22 сентября

В среду, 22 сентября, в Московской области ожидаются небольшие локальные дожди. Днем столбики термометров поднимутся до +7 градусов.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в топ самых дождливых городов в октябре. Аналитики сервиса "Яндекс. Погода" изучили данные метеонаблюдений за 10 лет и подсчитали среднее количество дней в октябре, когда в городах-миллионниках выпадало больше 1 миллиметра осадков в день. Столица оказалась на 9-м месте рейтинга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.