Дождливая и пасмурная погода ожидается в Москве 22 сентября

Синоптики обещают москвичам новые дожди. В городе будет пасмурно и холодно. Градусники покажут максимум +7 градусов. Ситуацию осложнит ветер, который временами будет задувать со скоростью 15 метров в секунду.

Затяжные дожди не прекращаются в столице с воскресенья. Метеорологи уже насчитали больше половины месячной нормы осадков. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, им приходится регулярно убирать поваленные ветром деревья.

Непогода привела к многокилометровым заторам, задержкам рейсов и повышенному спросу на такси. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.