Блогер пожаловался на плесень и насекомых в арендованной комнате в Москве

Переезжая из Калуги в Москву, блогер и музыкант Степан Кошелев воспользовался сервисом аренды квартир. Он выбрал комнату в элитной коммуналке возле станции метро "Белорусская" за 46 тысяч рублей в месяц.

Сервис аренды пообещал клиенту жилье со стильным ремонтом и включенной уборкой. Однако его заселили в комнату, где была плесень и насекомые.

Что делать в такой ситуации? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.