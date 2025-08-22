Блогер пожаловался на плесень и насекомых в арендованной комнате в Москве

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

22 августа, 22:30

Общество

Переезжая из Калуги в Москву, блогер и музыкант Степан Кошелев воспользовался сервисом аренды квартир. Он выбрал комнату в элитной коммуналке возле станции метро "Белорусская" за 46 тысяч рублей в месяц.

Сервис аренды пообещал клиенту жилье со стильным ремонтом и включенной уборкой. Однако его заселили в комнату, где была плесень и насекомые.

Что делать в такой ситуации? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваЕлизавета Двирник

