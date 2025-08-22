Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

22 августа, 07:30

Общество

Аренда жилья может подорожать в крупных городах России

Стоимость долгосрочной аренды квартир в крупных городах России в ближайшие месяцы вырастет на 5–10%. Рост цен связан с сезонным всплеском спроса в сентябре и общей инфляцией.

Пик активности на рынке придется на начало учебного года, когда студенты и выпускники массово ищут жилье. Наибольшим спросом пользуются одно- и двухкомнатные квартиры.

Экономист Татьяна Волкова отметила, что владельцы недвижимости индексируют стоимость аренды жилья из-за роста цен на продукты и услуги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий КозачинскийДарья Ермакова

