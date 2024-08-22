Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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22 августа, 14:45

В мире

Новости мира: День Государственного флага РФ отметили на Кипре

Новости мира: День Государственного флага РФ отметили на Кипре

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В Никосии прошли масштабные мероприятия в честь Дня Государственного флага РФ. Люди собрались, чтобы продемонстрировать свою поддержку России. По городу пронесли триколор длиной в 54 метра. Кроме того, прошел автопробег, в котором приняли участие десятки автомобилей. Также состоялся митинг, который завершился исполнением гимна России.

Кандидат в президенты США Камала Харрис вероятно не сможет стать главой государства. В Сети опубликовано свидетельство о ее рождении. Его якобы обнаружили в одной из больниц Ямайки. Американский закон требует, чтобы будущий президент был рожден на территории страны либо американское гражданство должно быть у его родителей. Подобный скандал в свое время разразился и вокруг 44-го президента США Барака Обамы. Тогда появилась информация, что он родился в Кении. Однако Белый дом быстро опроверг слухи, опубликовав подлинник свидетельства о рождении Обамы на Гавайях.

В Иссык-Кульской области Киргизии вышло из берегов высокогорное озеро Зындан, из-за чего уровень воды в местной реке резко вырос. Паводок затопил автотрассу и село, эвакуированы 400 человек. Под угрозой затопления оказались еще несколько населенных пунктов. Спасатели и дорожные службы сейчас пытаются с помощью экскаваторов изменить направление течения воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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