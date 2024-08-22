На территории Северного вокзала прошла профориентационная встреча

Профориентационная встреча состоялась на территории Северного вокзала, передает Агентство "Москва". Спикером мероприятия стал заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Медведев, а также учителя, врачи и руководители предприятий.

Агентство также сообщает, что девятый поезд "Иволга 4.0" начал курсировать на МЦД-3.

В аэропорту Волгограда сняли временное ограничение на работу, заявили в АГН.

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