Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 августа, 11:30

Город

На территории Северного вокзала прошла профориентационная встреча

На территории Северного вокзала прошла профориентационная встреча

Синоптики спрогнозировали аномально теплую погоду в Москве до середины сентября

"Утро": москвичам рассказали о погоде 22 августа

Эксперт объяснила, как выбрать рижский хлеб

"Утро": температура воздуха в Москве составит 26 градусов 22 августа

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 749 мм ртутного столба 22 августа

В Москве 298 детей родились 21 августа

Погода без осадков ожидается в Москве 22 августа

"Утро": 26 градусов ожидается в Москве 22 августа

Российские космонавты поздравили с Днем флага РФ

Профориентационная встреча состоялась на территории Северного вокзала, передает Агентство "Москва". Спикером мероприятия стал заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Медведев, а также учителя, врачи и руководители предприятий.

Агентство также сообщает, что девятый поезд "Иволга 4.0" начал курсировать на МЦД-3.

В аэропорту Волгограда сняли временное ограничение на работу, заявили в АГН.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородтранспортвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика