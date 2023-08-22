Участок МЦК закроют 26 августа

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22 августа, 20:00

Общество

Новости часа: главу столичного Росздравнадзора наградили за спасение стюардессы

Новости часа: главу столичного Росздравнадзора наградили за спасение стюардессы

Концерт в честь Дня флага России проходит в "Лужниках"

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Новый случай сибирской язвы зафиксировали под Воронежем

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Главу московского Росздравнадзора наградили за спасение стюардессы. Об этом сообщило МЧС РФ.

В школах РФ появится внеурочный курс по оказанию первой помощи для старшеклассников. Об этом рассказало Минпросвещения России.

В эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" состоится автофестиваль. Там покажут 230 моделей машин.

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