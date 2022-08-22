Названа стоимость дыни в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран и регионов в столицу везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Приобрести дыни можно на Дорогомиловском рынке. Туда их везут из Узбекистана и Дагестана

Дыни из Узбекистана продают по 150 рублей за килограмм. На дагестанские цена аналогичная. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.