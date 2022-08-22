Очевидцы показали кадры коммунальной техники, движущейся в Рязанскую область

Колонна коммунальной техники движется по трассе М5 в направлении Рязани. Москва помогает тушить там природные пожары.

Ранее в СМИ появились данные о том, что в регион отправили еще около шести тысяч человек и более тысячи единиц техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.