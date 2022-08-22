Новости последнего часа: 8 округов Подмосковья потенциально опасны из-за лесных пожаров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Восемь округов Подмосковья потенциально опасны из-за ситуации с лесными пожарами. Об этом заявил Андрей Воробьев

Почти 50% пользователей каршеринга в Москве имеют личный автомобиль. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Леонид Федун сложил с себя полномочия президента московского ФК "Спартак". Он решил выйти из состава акционеров клуба и не будет принимать участие в управлении клубом.