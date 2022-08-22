Метеорологи прокомментировали ситуацию с дымкой и погодой в Москве

Запах гари в Москве ослаб 22 августа. Об этом рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.

Однако метеорологи заявили, что в ближайшее время смог вернется, ситуация ухудшится. В Москве будет жара 33 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.