Москвичам запретили купаться на Путяевском пруду № 1 в Сокольниках

На Путяевском пруду № 1 в Сокольниках больше нельзя купаться. Это опасно для здоровья – пробы воды не прошли проверку.

Аналогичная ситуация с зонами отдыха "Левобережное" и "Озеро Белое". Ограничения временные. Они будут действовать до тех пор, пока результаты анализов воды не станут удовлетворительными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.