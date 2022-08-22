Почти 40% россиян планируют сменить работу осенью – исследование

Почти 40% россиян планируют грядущей осенью сменить работу. А каждый пятый опрошенный сделал это недавно. Таковы результаты исследования портала "Работа.ру".

42% хотят остаться на своих местах. А 67% заявили, что меняют работу ради роста в зарплате. Также среди названных причин желания поменять работодателя – более понимающее и приятное руководство, близость работы к дому и более дружный коллектив, а также гибкий график и удаленка.

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