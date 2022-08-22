На Поклонной горе состоялось торжественное поднятие флага России

В честь праздника в столице запланированы десятки мероприятий. Участвуют городские парки, музеи и кинотеатры.

На одной из главных площадок – на Поклонной горе – утром 22 августа уже собрались москвичи. Что там готовят для горожан? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.