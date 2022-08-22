Эксперты рассказали о альтернативных подсластителях

У москвичей выросла популярность альтернативных подсластителей. По прогнозам маркетологов, рынок заменителей сладкого в ближайшие 5 лет вырастет почти на 5%. Тогда как рынок сахара прибавит всего полтора процента.

Главная причина – мода на здоровый образ жизни. Как же найти идеальный подсластитель? Что лучше выбрать вместо сахара и действительно ли такие продукты помогают сбросить лишний вес? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.