Торжественная церемония поднятия флага России прошла на Поклонной горе

В честь Дня флага в столице запланированы десятки мероприятий. Участвуют городские парки, музеи и кинотеатры.

На одной из площадок утром 22 августа уже собрались москвичи. На Поклонной горе торжественно подняли государственный флаг.

Что там еще готовят? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.