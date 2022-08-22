Роспотребнадзор рекомендовал не собирать грибы в засуху

В Роспотребнадзоре посоветовали не собирать грибы в засуху. В это время токсичными могут оказаться даже те виды, которые считаются безопасными.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что собирать грибы лучше в экологически чистых местах – далеко от фабрик, заводов и дорог. Ни в коем случае нельзя собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы. Хранить собранный урожай нужно в прохладном месте.

Ежегодно с отравлением грибами к медикам обращается примерно тысяча россиян, в 30 случаях пострадавших спасти не могут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.