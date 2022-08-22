Температура воздуха в столице достигнет 30 градусов 22 августа

Экстремальная жара возвращается в Москву. 22 августа воздух прогреется до 30 градусов, а уже к четвергу, 25 августа, может дойти до 35 градусов.

От теплового удара в такую погоду спасает свободная одежда из натуральных светлых тканей. Не лишними будут средства с фильтром от ультрафиолета и головной убор.

В городе чувствуется смог от лесных пожаров под Рязанью. Москвичам советуют не открывать окна, проводить как можно меньше времени на улице и больше пить зеленого чая, щелочной минералки, отвара шиповника или морса из брусники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.