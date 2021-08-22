"Сортировочная": праздничные традиции вредные для экологии

Летний сезон праздников, выпускных, свадеб и фестивалей открыт. А это значит, что на планету снова обрушатся тонны праздничного мусора.

Чего стоят одни только воздушные шары. Килограммы латекса, ленточек и фольгированной пленки отправляются в небо и падают обратно, становясь причиной гибели птиц и животных, которые принимают их за пищу или запутываются. В новом выпуске проекта “Сортировочная” Борис Лорер разбирает все праздничные традиции с точки зрения вреда для окружающей среды и предлагает альтернативы.

