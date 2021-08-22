Телезрителям рассказали об истории государственного флага России

Внешний вид государственного флага России сложился более 3,5 века назад. "Отцом" триколора признан Петр I: царь сам начертил образец и определил порядок цветных полос. Но триколор еще долго имел статус торгового флага.

При Александре II флаг окрасился в бело-черно-желтый. А в 1883 году к предыдущему флагу возвращается Александр III.

В XX веке страна больше 70 лет жила под красным знаменем. И ровно 30 лет назад российский национальный флаг сменил красное полотнище. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.