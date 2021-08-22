22 августа в России отмечают День Государственного флага.

В честь праздника в Парке Победы на Поклонной горе пройдет церемония поднятия триколора. А в музее Победы состоятся праздничные мастер-классы и концерт.

Также Усадьба Воронцово подготовила лекцию. Например, слушатели узнают, какой флаг России можно обнаружить в Книге рекордов Гиннесса.

Кроме того, в центре славянской письменности "Слово" проведут тематический тур "От Древней Руси до новой России". Его посвятят государственной атрибутике, которая использовалась в военных и освободительных походах в разные времена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.