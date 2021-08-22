Две пары поженились на станции метро "Маяковская"

Сразу две пары открыли свадебный сезон в московском метрополитене. Они торжественно обменялись кольцами на станции "Маяковская".

О том, как это, жениться ночью в метро, нам рассказали сами молодожены. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.