Творческий конкурс, приуроченный к дню рождения Александра Суворова, стартовал в Москве

В Москве стартовал всероссийский творческий конкурс, приуроченный к юбилею со дня рождения Александра Суворова. Он станет не только площадкой для самовыражения молодежи, но и поможет глубже погрузиться в изучение истории России.

Всероссийский конкурс "Как много в имени Суворов для сердца русского слилось" проводится в рамках празднования Года защитника Отечества. Работы будут принимать до 1 октября, а итоги конкурса подведут 1 декабря.

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