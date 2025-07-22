22 июля, 23:00Общество
Творческий конкурс, приуроченный к дню рождения Александра Суворова, стартовал в Москве
В Москве стартовал всероссийский творческий конкурс, приуроченный к юбилею со дня рождения Александра Суворова. Он станет не только площадкой для самовыражения молодежи, но и поможет глубже погрузиться в изучение истории России.
Всероссийский конкурс "Как много в имени Суворов для сердца русского слилось" проводится в рамках празднования Года защитника Отечества. Работы будут принимать до 1 октября, а итоги конкурса подведут 1 декабря.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.