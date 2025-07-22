Стали известны претенденты на литературную премию в области медицины "Здравомыслие"

Объявлен лонг-лист литературной премии в области медицины "Здравомыслие". Любой желающий может отдать свой голос за работу из списка. Среди них – книги об инфекциях и вирусах, рекомендации беременным женщинам и молодым родителям, мемуары выдающихся медиков, а также советы по сохранению здоровья в новой номинации "Наука долголетия".

Каждая из книг лонг-листа прошла отбор экспертного совета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.