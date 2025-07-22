В РФ плату за текущий ремонт могут вывести в отдельную строку квитанции за ЖКУ

В РФ плату за текущий ремонт в многоквартирных домах могут выделить в отдельную строку в платежках. Депутаты предложили внести соответствующие поправки в Жилищный кодекс. Сейчас расходы на ремонт входят в общую строку "содержание жилплощади", и управляющие компании могут распоряжаться этими деньгами по своему усмотрению.

Новая инициатива направлена на то, чтобы жильцы могли точно видеть, сколько средств собирается именно на текущий ремонт. Размер и порядок взимания этой платы должны быть четко прописаны. Данные для квитанций будет предоставлять управляющая компания или ТСЖ.

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